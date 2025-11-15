Чикунова рассказала, что была шокирована попыткой похищения Андрея Мостового

Вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита", но он смог отбиться и убежать

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом Евгения Чикунова была шокирована попыткой похищения футболиста петербургского "Зенита" Андрея Мостового. Об этом Чикунова рассказала в интервью ТАСС.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Позднее они были задержаны.

"Это, конечно, кошмар, слава Богу, что все обошлось. Дико, что на улице могут просто так взять и попробовать украсть. Страшно, потому что, если парень сможет отбиться, то, что делать девушке?" - сказала Чикунова.

Также она рассказала о поддержке "Зенита" в футболе и баскетболе. "Сейчас я больше хожу на баскетбол, за баскетболистами чуть более чутко слежу, хожу на матчи, подписана на их телеграм-канал. Даже во время своих соревнований стараюсь посмотреть какие-то новости", - отметила Чикунова.

"Любимого футболиста "Зенита" не назову, а из баскетболистов нравится Трент Фрейзер, он очень красиво забивает трехочковые. Еще видела, что в команде играет Миша Дулкай. Хоть мы лично не знакомы, но пересекались в училище олимпийского резерва, рада, что он играет в основной команде "Зенита", - добавила собеседница агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 17 ноября.