Шефер побил рекорд Кросби, став самым молодым автором гола в овертайме НХЛ

Защитник "Нью-Йорк Айлендерс" отличился в возрасте 18 лет и 70 дней

Мэттью Шефер (слева) © AP Photo/ Candice Ward

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер стал самым молодым автором победной шайбы в овертайме в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шефер принес победу своей команде в выездном матче регулярного чемпионата против "Юты" (3:2 ОТ) в возрасте 18 лет и 70 дней. Предыдущее достижение принадлежало канадскому форварду Сидни Кросби, который отличился в овертайме в возрасте 18 лет 101 дня 16 ноября 2005 года.

Летом 2025 года Шефер был выбран "Айлендерс" под первым номером драфта НХЛ. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач.

Также минувший игровой день стал первым в истории НХЛ с минимум четырьмя матчами, в котором все игры закончились в овертайме или серии буллитов. Ранее "Нэшвилл" дома победил "Питтсбург" (2:1 ОТ), "Каролина" на своем льду переиграла "Ванкувер" (4:3 ОТ), "Филадельфия" на выезде была сильнее "Сент-Луиса" (6:5 после буллитов).