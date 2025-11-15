В Минспорте Калининграда сравнили тренера "Балтики" Талалаева с локомотивом

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко отметила, что команда показала фантастическое начало сезона

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев внес большой вклад в результаты команды, он как локомотив поезда ведет ее вперед. Такое мнение ТАСС высказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

"Балтика" в первом сезоне после возвращения в Мир - Российскую премьер-лигу занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 15 матчах.

"Конечно, слежу, хожу на матчи, болею за "Балтику". Фантастическое начало сезона, это огромная работа всей системы клуба, управления, конечно, Андрея Викторовича Талалаева как тренера, который ведет команду как локомотив вперед. Радуюсь победам, очень за них переживаю. Буду болеть во второй части сезона тоже", - сказала Ищенко.