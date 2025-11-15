В Астраханской области стартовала гонка Кубка России по ралли-рейдам

Общая протяженность трассы составляет порядка 550 км

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Старт заключительной гонки Кубка России "Баха Астрахань" по ралли-рейдам и региональным соревнованиям "Кубок губернатора" дан в Астраханской области. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь гонки Александр Смольков, участвуют 29 экипажей всех категорий.

Маршрут проложен по степям и пескам Наримановского района. Общая протяженность трассы - порядка 550 км, из которых 320 км - скоростные участки.

"Дали старт от Петровской набережной, где находится бивуак соревнования. Все 29 экипажей на внедорожниках, багги и мотовездеходах и два участника на мотоциклах отправились на старт первого спецучастка, который расположен на Николаевском шоссе в Наримановском районе. Там расположен первый спецучасток протяженностью 12 км. По его итогам определятся места на старте второго спецучастка, который будет там же - на Николаевском шоссе. Его длина составит порядка 60 км, он будет пролегать через степи и знаменитый бархан Астраханской области "Большой Брат",- сказал Смольков.

А 16 ноября будет дан старт гонок по третьему спецучастку, самому длинному - около 250 км, в Наримановском районе около села Линейное.

"Сегодня между первым и вторым спецучастком будет проведен так называемый регруппинг. Машины, которые займут по итогам первого спецучастка места с первого по десятое, разыграют стартовые позиции, определят очередной порядок, в котором они поедут.<…> Регруппинг впервые будет проводиться в условиях степи", - добавил собеседник агентства.

Астраханская область проводит подобные соревнования разных уровней не в первый раз. Ралли-рейд "Золото Кагана" организуются в Астраханской области с 2011 года. Соревнования не состоялись только один раз по техническим причинам в 2017 году. В 2022 году ралли-рейд впервые прошел совместно с российским этапом международного ралли "Шелковый путь". В нынешнем "Кубке губернатора" заявлены три экипажа из Астраханской области.