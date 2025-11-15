Молодежная сборная России по футболу выиграла второй матч на турнире в Киргизии

Встреча против команды Бахрейна завершилась со счетом 2:0

БИШКЕК, 15 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России со счетом 2:0 победили команду Бахрейна в матче товарищеского турнира, который проходит в Киргизии.

Два гола забил Ульви Бабаев. Нападающий московского "Динамо" отличился на 9-й и 11-й минутах, добавленных к основному времени второго тайма.

Сборная России одержала вторую победу на турнире. В стартовой игре россияне переиграли команду Ирана (2:0). Заключительная встреча для российской команды пройдет 18 ноября против сборной Киргизии.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциации из-за ситуации на Украине.