Молодежная сборная России по футболу выиграла второй матч на турнире в Киргизии
Редакция сайта ТАСС
11:16
БИШКЕК, 15 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России со счетом 2:0 победили команду Бахрейна в матче товарищеского турнира, который проходит в Киргизии.
Два гола забил Ульви Бабаев. Нападающий московского "Динамо" отличился на 9-й и 11-й минутах, добавленных к основному времени второго тайма.
Сборная России одержала вторую победу на турнире. В стартовой игре россияне переиграли команду Ирана (2:0). Заключительная встреча для российской команды пройдет 18 ноября против сборной Киргизии.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциации из-за ситуации на Украине.