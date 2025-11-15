Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Второй идет Алина Горбачева, третьей - Ксения Гущина

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Аделия Петросян заняла первое место в короткой программе на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".

За свой прокат Петросян получила 78,83 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (68,86). Третьей стала Ксения Гущина (68,07).

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии. В октябре Петросян победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Произвольную программу фигуристки представят 16 ноября.