Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Редакция сайта ТАСС
11:54
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Аделия Петросян заняла первое место в короткой программе на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".
За свой прокат Петросян получила 78,83 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (68,86). Третьей стала Ксения Гущина (68,07).
Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии. В октябре Петросян победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Произвольную программу фигуристки представят 16 ноября.