Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире

В финал вышли пять спортсменок, голосование продлится до 20 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Выход в финальную часть голосования за звание лучшего спортсмена года Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) стало честью для россиянки Лады Денисовой, выступающей в стендовой стрельбе. Об этом рассказала Денисова, комментарий которой ТАСС предоставили в Стрелковом союзе России.

На звание лучшего стрелка года среди женщин также претендуют шестикратная чемпионка мира норвежка Жанетт Хегг Дуэстад, бразильянка Бренда Родригес, киприотка Константия Николау и двукратная чемпионка Европы датчанка Рикке Ибсен. Голосование продлится до 20 ноября. В номинации представлены представители как пулевой, так и стендовой стрельбы.

"Для меня участие в конкурсе "Лучший стрелок года ISSF" - это важный этап в спортивной жизни, который сочетает в себе конкуренцию, самопроверку и признание другими людьми проделанной работы. Этот конкурс дает шанс не только помериться результатами со всеми стрелками мира, но и получить обратную связь от людей. То, что я прошла во второй этап среди всех, уже большая честь для меня, ведь на международной арене я еще новичок", - сказала Денисова.

"Это большая возможность представить свою команду и страну, поблагодарить тех, кто вкладывал время и силы в мой рост, - прежде всего тренеров и близких. Я надеюсь, что мое участие вдохновит других идти к цели, работать над собой и уважать спорт. Для меня победа - не только медаль, но и возможность стать лучше, сильнее и полезнее для сообщества стендовой стрельбы в нашей стране", - добавила спортсменка.

Денисовой 23 года, в этом году она выиграла этап Кубка мира на Кипре и примет участие в финале Кубка мира, который пройдет 5 декабря в Катаре.