Петросян рассказала, почему нервничала перед прокатом на Гран-при в Москве

По словам фигуристки, она вспомнила ошибки, которые совершила на этапе в Магнитогорске

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России Аделия Петросян нервничала перед короткой программой на этапе Гран-при в Москве из-за ошибок первого этапа в Магнитогорске. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Петросян лидирует после короткой программы, второй идет Алина Горбачева, третье - Ксения Гущина. На своем первом этапе в серии - в Магнитогорске - у фигуристки не удался твиззл.

"Я очень нервничала перед разминкой, немножко страшновато было. Видимо, какие-то воспоминания о Магнитогорске нахлынули. Но я вышла и очень хорошо для себя размялась, прочувствовала ноги, услышала поддержку зрителей и как-то подуспокоилась и увереннее вышла в прокат", - рассказала Петросян.

Комментируя эмоции после проката, фигуристка отметила: "Абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката, потому что все достаточно хорошо получилось. Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала "молодец", Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказал "молодец", все вместе сказали "хорошо". Так что, я считаю, это был неплохой прокат".

"Этери Георгиевна сказала, что больше всего внимание держала на твиззле, который я сорвала в Магнитогорске. И он получился, - подчеркнула она. - Это всегда хорошо, когда видно, что работа была проделана и баллы улучшаются. Но я больше ориентируюсь, пожалуй, на комментарии тренеров, специалистов, свои ощущения".