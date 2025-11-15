Чемпионат по рыцарским боям с участием 200 спортсменов проходит в Москве

В соревнованиях выступают команды из России, Франции, Италии и Сербии

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Кузьмина/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Соревнование по историческим боям среди рыцарей с участием представителей России и Европы проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Финальные поединки международного чемпионата по историческому средневековому бою (ИСБ) "Меч России" проходят с участием 200 рыцарей. В соревнованиях также выступают команды из Франции, Италии и Сербии.

Турнир включает три дисциплины: командные мужские бои пять на пять, командные женские бои пять на пять, а также массовые бои двенадцать на двенадцать среди мужчин. Среди участников турнира - двукратная чемпионка мира, основатель и капитан первой женской команды в России Марина Головина, а также капитан сборной России, многократный чемпион мира Дмитрий Кунченко.

Исторический средневековый бой - это полноконтактные поединки в рыцарских доспехах весом около 25 кг, с незаточенным оружием - мечами, топорами, алебардами. Организаторы отмечают, что само направление зародилось в России, а сборная команда страны лидирует в мире в последние десять лет, являясь десятикратными чемпионами мира. ИСБ активно развивается и на международной арене. Этот вид спорта официально признан в Монако и Новой Зеландии.

Основатель титулованного рыцарского клуба "Берн" Евгений Стржалковский в разговоре с ТАСС отметил, что броню для российских рыцарей производят в России. "Это специально разработанные российскими мастерами доспехи на базе исторических европейских образцов", - отметил Стржалковский.