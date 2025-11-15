Дивеев будет капитаном сборной России по футболу в матче с чилийцами

Назван стартовый состав российской команды

Редакция сайта ТАСС

Защитник Игорь Дивеев и нападающий Константин Тюкавин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России Игорь Дивеев выйдет с капитанской повязкой на товарищеский матч по футболу против команды Чили. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

В стартовый состав также вошли вратарь Станислав Агкацев, защитники Мингиян Бевеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, полузащитники Даниил Фомин, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Максим Глушенков, Александр Головин, нападающий Константин Тюкавин.

Встреча сборных России и Чили пройдет в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало игры запланировано на 18:00 мск.