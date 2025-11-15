Синнер в третий раз подряд вышел в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале он победил австралийца Алекса де Минаура

Редакция сайта ТАСС

Янник Синнер © Сергей Вишневский/ ТАСС

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Синнера, занимающего второе место в мировом рейтинге. Де Минаур является седьмой ракеткой мира. Соперником Синнера в финале станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Синнер в третий раз подряд вышел в финал Итогового турнира ATP. В 2023 году он проиграл в титульной встрече сербу Новаку Джоковичу, в следующем сезоне итальянец победил в финале американца Тейлора Фритца.

Синнеру 24 года, на его счету 23 титула под эгидой ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.

Де Минауру 26 лет, он выиграл 10 титулов ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема австралиец шесть раз доходил до четвертьфинала, но ни разу не проходил дальше.

Итоговый турнир ATP завершится 16 ноября. В соревновании ежегодно принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира Джокович снялся с соревнований, его место занял итальянец Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены.