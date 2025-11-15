"Барыс" нанес первое домашнее поражение "Локомотиву" в сезоне КХЛ

Казахстанская команда победила со счетом 4:0

Вратарь "Локомотива" Алексей Мельничук © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 0:4 уступил "Барысу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. Встреча прошла в Ярославле присутствии 7 998 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Алихан Омирбеков (19-я минута), Семен Симонов (47), Ансар Шайхмедденов (51) и Эмиль Галимов (55).

До этого "Локомотив" выиграл все 11 матчей на своем льду со старта сезона. Для "Барыса" это первая победа на выезде в 10 играх текущего регулярного чемпионата.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 38 очками по итогам 27 матчей. "Барыс" занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 27 играх. В следующем матче "Локомотив" примет уфимский "Салават Юлаев" 17 ноября, "Барыс" в этот же день сыграет в гостях против "Сочи".

В другом матче игрового дня "Сочи", занимающий последнее место в общей таблице КХЛ, на своем льду победил китайский "Шанхай Дрэгонс" (4:2).