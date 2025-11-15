Футболисты сборной России прервали серию без поражений из 22 матчей

Россияне проиграли впервые с 2021 года

Редакция сайта ТАСС

Висенте Писарро (Чили) и Максим Глушенков (Россия) © Дмитрий Феоктистов/ ТАС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу, проиграв в товарищеской встрече против команды Чили со счетом 0:2, прервала серию без поражений, которая насчитывала 22 матча. Игра прошла в Сочи.

Этот матч стал для сборной России 23-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения, и первым, в котором россияне потерпели поражение. До этого российская команда одержала 15 побед и 7 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года от команды Хорватии (0:1) в гостевом матче квалификации чемпионата мира в Катаре. В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.