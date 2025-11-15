Футболист ЦСКА Обляков рассказал о характере травмы

Он получил повреждение в матче между сборными России и Чили

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков получил повреждение спины в товарищеском матче между сборными России и Чили по футболу. Об этом Обляков рассказал журналистам.

На 25-й минуте Облякова заменил полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков. Встреча прошла в субботу в Сочи и завершилась победой чилийской команды со счетом 2:0.

"Небольшая контузия спины, защемило поясницу. Не знаю пока, сыграю ли [в матче чемпионата России со "Спартаком"], надеюсь, что сыграю в дерби. Я приземлился неудачно", - сказал Обляков.

"Хороший, крепкий соперник. Мы не реализовали свои моменты. Плюс ошиблись в обороне, где-то не сделали то, что нужно", - добавил он.

ЦСКА после 15 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче армейцы 22 ноября в гостях встретятся с московским "Спартаком".

В 15 матчах нынешнего сезона РПЛ 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.