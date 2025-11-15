Джек Хьюз пропустит два месяца из-за травмы на командном ужине

Нападающий "Нью-Джерси" порезал палец на руке

Нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз © Elsa/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Джек Хьюз пропустит два месяца в результате пореза пальца на руке во время командного ужина. Об этом сообщает пресс-служба "Нью-Джерси".

"Джеку Хьюзу была проведена успешная операция на пальце. Ожидается, что он вернется к игре через восемь недель, а через шесть его состояние будет повторно оценено", - говорится в заявлении пресс-службы.

Хьюзу 24 года. Он был выбран "Нью-Джерси" под первым номером на драфте 2019 года. В текущем сезоне нападающий забросил 10 шайб, сделал 10 результативных передач в 17 играх и является лучшим снайпером команды.

"Нью-Джерси" в 17 играх набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.