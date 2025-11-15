Серия прервалась. Сборная России по футболу проиграла впервые с 2021 года

Россияне уступили команде Чили со счетом 0:2

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу уступила команде Чили со счетом 0:2 в товарищеском матче. Для россиян это поражение стало первым с ноября 2021 года.

Исход встречи, состоявшейся в Сочи на стадионе "Фишт", предопределили две ошибки футболистов сборной России. В первом тайме защитник ЦСКА Игорь Дивеев ошибся при выполнении передачи: чилийцы совершили перехват, после чего забросили мяч за спину игроку российской команды. Форвард гостей Гонсало Тапия выиграл позицию у Дивеева и поразил ворота Станислава Агкацева.

Во втором тайме россияне вновь совершили потерю, оказавшись под прессингом чилийских игроков. Защитник сборной России Мингиян Бевеев не смог вынести мяч из штрафной площади. На перехвате удачно сыграл Габриэль Суасо, от ноги которого мяч отскочил к Бену Бреретону. Нападающий чилийцев не промахнулся и установил окончательный счет.

Российские футболисты имели небольшое игровое преимущество по ходу встречи. Наибольшие шансы отличиться в составе россиян были у полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова и хавбека "Монако" Александра Головина. После их ударов мяч попадал в перекладину ворот чилийцев.

Причины поражения

Сборная России проиграла впервые с ноября 2021 года, тогда российские футболисты в отборе на чемпионат мира 2022 года в гостях уступили хорватам (0:1). С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине. С того момента российские футболисты провели 23 матча, результаты которых пошли в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России проиграла первый матч после серии из 22 игр без поражений.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил первое поражение за время отстранения. "Не получилось забить, не получилось не допустить ошибок в обороне. Проводить параллели с "Динамо" не стоит, если разные игроки, - сказал Карпин журналистам. Также он прокомментировал травму полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Он был заменен в первом тайме на Алексея Батракова из "Локомотива".

"Сколько времени понадобится Облякову на восстановление - непонятно. От удара защемило нерв. Батраков вошел вместо него нормально, но не вау", - добавил Карпин.

Карпин подвел итоги года для сборной России. Он выделил лучший и худший матчи национальной команды. "Я уже не помню, с кем мы играли. Наверное, лучший матч - с командой Катара (завершился победой россиян со счетом 4:1 - прим. ТАСС). Худший - со сборной Иордании (0:0), игра была такой", - считает тренер.

Головин также отметил ошибки россиян в матче с чилийцами. "Что случилось - мы совершили две грубые ошибки, - сказал Головин журналистам. - Мы лучше соперника играли. Чуть концентрацию потеряли, пропустили. Сборная Чили точно является одним из самых сложных соперников, но они не были лучше нас. Две ошибки, все, что они создали".

Мнение чилийцев

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова отметил высокую интенсивность матча. "Нам понравилось действовать в давление. У нашей команды есть хороший резерв, хорошее будущее. Характер игры был нетоварищеский, такой качественный матч с хорошей интенсивностью, - сказал он журналистам. - Наша цель - отобраться на чемпионат мира 2030 года. Ребятам будет 24-25 лет - это возраст, в котором они должны раскрыться. Во вторник у нас матч с командой Перу, и мы хотим, чтобы была такая же интенсивная игра".

"Очень комфортная погода, очень похожий климат на юг Чили. Город красивый, нас тепло принимали", - добавил он.

Кордова ответил на вопрос, способна ли сборная России достойно сыграть на Кубке Америки. "Это не от меня зависит. У нас своя специфика соревнований, они сложные климатически, свои традиции. Уровню такого турнира нужно соответствовать", - сказал Кордова.

Футболисты российской национальной команды проиграли на территории России впервые с лета 2021 года, когда уступили в стартовой игре чемпионата Европы бельгийцам (0:3). После этого сборная России на своем поле одержала 13 побед и 4 раза сыграла вничью.

Сборная России одержала одну победу в 14 матчах против соперников из Южной Америки. Единственную победу россияне добыли 14 октября, переиграв в товарищеской игре команду Боливии (3:0). Также российские футболисты потерпели 8 поражений и 5 раз сыграли вничью.

Сборная России завершила ноябрьский сбор, для национальной команды матч против чилийцев стал заключительным в этом году. Ранее в 2025 году россияне победили команду Гренады (5:0), Замбии (5:0), Белоруссии (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1), Боливии (3:0), а также сыграли вничью с нигерийцами (1:1), иорданцами (0:0) и перуанцами (1:1).