Алькарас впервые вышел в финал Итогового турнира ATP

В финальном матче испанец сыграет с итальянцем Янником Синнером

Редакция сайта ТАСС

Карлос Алькарас © Сергей Вишневский/ ТАСС

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Алькараса, для которого предстоящий финал Итогового турнира ATP станет первым в карьере. Оже-Альяссим занимает 8-е место в мировом рейтинге, канадец после этого турнира поднимется в пятерку сильнейших. В финале Алькарас сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча пройдет 16 ноября.

Алькарасу 22 года. На счету испанца 24 титула ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2022, 2025).

Оже-Альяссиму 25 лет. Канадец выиграл 8 титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2021, 2025). В 2022 году Оже-Альяссим в составе сборной Канады завоевал Кубок Дэвиса. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в смешанном разряде.

В Итоговом турнире ATP ежегодно принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований, его место занял итальянец Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены. Действующим победителем соревнований является Синнер.