РУСАДА после долгого перерыва примет участие во всемирной конференции WADA

Конференция пройдет в начале декабря в Южной Корее

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) впервые после долгого перерыва примут участие в работе ежегодной всемирной антидопинговой конференции, организатором которой является Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Конференция пройдет с 2 по 5 декабря в Пусане (Южная Корея).

"Несколько лет подряд сотрудники агентства не принимали участия в мероприятиях, организованных WADA, - рассказала Логинова. - В этом году я, а также два руководителя отделов агентства отделов по образованию и по науке зарегистрировались для участия и получили соответствующие подтверждения от организаторов".

"Я не поднимала вопрос о необходимости переговоров, на данный момент и Российское антидопинговое агентство, и Минспорт РФ поддерживают постоянный диалог с WADA", - ответила глава РУСАДА на вопрос, планируются ли переговоры с руководством Всемирного антидопингового агентства по вопросу восстановления статуса.