В Федерации футбола Чили объяснили проведение матча с россиянами

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад отметил высокий уровень российской команды

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад © Luis Vera/ Getty Images

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная России всегда показывала высокий уровень, поэтому чилийской команде было интересно провести товарищеский матч. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.

В субботу сборная Чили на стадионе "Фишт" в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче.

"Российская сборная всегда показывала высокий международный футбольный уровень, - сказал Милад. - И для нас это важная встреча в общем и целом. Когда речь идет о футболе, все остальное остается в стороне. Футбол - это самое главное. Это красивый спорт. И мы играем в таком красивом городе, как Сочи. Играем очень важный для нас матч. И это то, что является самым важным, футбол - самое главное".