Монсон назвал Махачева легендарным бойцом

Россиянин завоевал пояса UFC в двух весовых категориях

Джефф Монсон © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев вошел в список легендарных бойцов за всю историю. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец UFC Джефф Монсон.

Ранее Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"Он вошел в список легендарных бойцов, - сказал Монсон. - Маддалена ничего не смог ему противопоставить. Это был односторонний бой, в котором Махачев показал себя многогранным бойцом. Это историческое достижение, с которым можно только поздравить. Но Ислам может драться и дальше".

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина теперь победная серия из 16 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.