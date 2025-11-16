В Федерации футбола Чили отметили доброжелательность русских людей

По словам главы организации Пабло Милада, матч против сборной России в Сочи был хорошо организован

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад © AP Photo/ Esteban Felix

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад остался доволен приемом команды в Сочи, где проходил товарищеский матч против сборной России. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу сборная Чили на стадионе "Фишт" в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче.

"Все очень хорошо организовано. Хочу поблагодарить посольство Чили в России и посольство России в Чили, которые оказали нам огромную помощь и предоставили все необходимое. Очень доброжелательные люди вокруг, стадион просто великолепен. И люди очень дружелюбны к нам", - сказал Милад.