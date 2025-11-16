Дзюдоистка Поздеева первой из россиян выиграла медаль Сурдлимпиады-2025

Спортсменка завоевала золото в весовой категории до 48 кг

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Алина Поздеева победила мексиканку Марию Исабель Уитрон и завоевала золотую медаль Сурдлимпийских игр. Соревнования проходят в Токио.

Спортсменки выступали в весовой категории до 48 кг. Поздеева стала первой россиянкой, выигравшей медаль на текущих Играх. В четвертьфинале Поздеева победила украинку Елизавету Дидоренко. В 1/2 финала россиянка была сильнее Айым Жетписбаевой из Казахстана.

В Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Соревнования завершатся 26 ноября.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.