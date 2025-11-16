Топурия назвал Махачева самым скучным бойцом в UFC

По словам представителя Испании, он готов "уложить спать" российского бойца

ТАСС, 16 ноября. Испанский боец Илия Топурия считает россиянина Ислама Махачева самым скучным бойцом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и уверен в победе над ним в очном поединке. Такое мнение Топурия высказал на своей странице в соцсети X.

В воскресенье Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе, какое разочарование от чемпиона, тебе стоит поехать в Грузию и чему-нибудь поучиться. Ислам, тебе нужно то, что невозможно тренировать: эмоции. Ты - самое скучное, что есть в этом спорте. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что уложу тебя спать", - написал Топурия.

Ранее менеджер Топурии Лукаш Орзел сообщил ТАСС, что испанец может стать следующим соперником Махачева. До этого сообщалось, что Топурия намерен в будущем подняться в полусредний вес, в котором сейчас выступает Махачев.