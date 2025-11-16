Американскому бойцу Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC
ТАСС, 16 ноября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пожизненно запретил американскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Диллону Дэнису посещать турниры организации из-за конфликта с командой россиянина Ислама Махачева. Об этом Уайт сообщил журналистам.
Перед поединком за звание чемпиона UFC в полусреднем весе между Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой произошел конфликт между Дэнисом и командой Махачева, он завершившийся потасовкой, которую разнимала охрана арены "Мэдисон Сквер Гарден", где проходил бой.
"Я считаю себя также виновным за это, я мог это предотвратить. Вы больше никогда не увидите Диллона Дэниса на турнирах UFC", - сказал Уайт, отметив, что конфликт начался из-за того, что Дэнис сидел не на своем месте.
Поединок закончился победой Махачева единогласным решением судей.