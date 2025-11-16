Махачев назвал Россию самой сильной страной после победы в UFC

Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом организации в полусреднем весе

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Ислам Махачев назвал Россию самой сильной страной после завоевания титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом он заявил журналистам.

Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"У нас самая сильная страна, самая сильная республика (Дагестан - прим. ТАСС), у нас лучшие бойцы", - сказал Махачев.

Чемпионом UFC в среднем весе является уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который представляет ОАЭ. С марта по октябрь этого года поясом UFC в полутяжелом весе владел Магомед Анкалаев. В декабре в Лас-Вегасе (штат Невада) Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против грузина Мераба Двалишвили. Махачев входит в команду бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который родился в Дагестане.