Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу

Нидерландец покинул пост по семейным обстоятельствам
09:47

ТАСС, 16 ноября. Бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу. Об этом сообщила пресс-служба команды на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Адвокат покинул пост по семейным обстоятельствам.

"Мне пришлось принять это решение с тяжелым сердцем, но семья важнее футбола. В Нидерландах я буду поддерживать тесную связь с персоналом и полностью доверяю этой группе игроков", - сказал Адвокат.

Адвокату 78 лет, он являлся главным тренером команды с января 2024 года. Специалист с 2006 по 2009 год был главным тренером "Зенита", который привел к победе в чемпионате России (2007), Кубке и Суперкубке УЕФА (оба - 2008). С 2010 по 2012 год руководил сборной России. Также специалист был главным тренером сборных Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, возглавлял нидерландские ПСВ, АЗ, "Утрехт", "Фейенорд", турецкий "Фенербахче".

19 ноября сборная Кюрасао сыграет с командой Ямайки в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года. Перед последним тура команда Кюрасао лидирует в группе, опережая сборную Ямайки на 1 очко. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира. 