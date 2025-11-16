Горбачева думает, что выступит с четверным прыжком на следующем Гран-при

Фигуристка стала второй на этапе в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева продолжит готовить четверной сальхов к следующему этапу Гран-при России в Омске. Об этом она рассказала журналистам на этапе в Москве.

Горбачева стала второй, набрав 209,28 балла.

"Рада, что получилось побороться за все элементы, в целом сделать их довольно чистенько. Конечно, много недочетов пока еще, но будем накатывать, улучшаться, восстанавливаться, чтобы в дальнейшем показывать и технически сильный набор, и при этом эмоционально красиво кататься, - отметила Горбачева. - Перед прокатом решили отказаться от четверного? С тренерами обсудили, решили, что лучше сейчас откататься чистенько с тройными и уже восстановиться к следующему этапу, напрыгать четверной, накатать и дальше уже выступать с чистыми четверными. На следующем этапе, возможно, будет четверной? Я думаю, да".

Горбачева рассказала, был ли опыт маленького промежутка между турнирами во взрослой карьере. "Пытаюсь вспомнить. По-моему, нет. Мне кажется, у меня всегда было через один этап, то есть две недели разница, - сказала она. - Хотя в прошлом году тоже как раз у меня был Красноярск, и через неделю был Питер, насколько я помню. Я еще успела тогда поболеть немного и все равно выступить довольно хорошо, поэтому опыт был".

"Завтра будет выходной, восстановлюсь, передохну и дальше опять в бой с новыми силами к следующему этапу готовиться. Все ли в порядке со здоровьем? В целом у всех спортсменов есть свои какие-то травмы, стараемся с ними бороться. Бороться, работать, восстанавливаться, чтобы ничего не было нового и не ухудшалось", - добавила Горбачева.