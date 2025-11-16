Сборная Генпрокуратуры выиграла Спартакиаду органов власти в плавании

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная Генеральной прокуратуры РФ стала победителем XVII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации в плавании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального спортивного совета государственной службы.

Второе место заняла команда Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Третьей стала команда Государственной думы.

В смешанной эстафете 4x50 м победу одержала команда Росморречфлота. Второй стала сборная ФНС России, третьей - команда Банка России.

В соревновании мужчин до 35 лет первое место занял Михаил Парфененко (Росморречфлот), у мужчин старше 35 лет победу одержал Кирилл Ошвинцев (Минобрнауки РФ). У женщин в турнире до 35 лет золото завоевала Анисия Потемкина (ФНС России), у женщин старше 35 лет - Анна Вотякова (Госдума).