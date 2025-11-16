"Велес" стал победителем первого этапа Второй лиги дивизиона А

Если команда займет первое, второе или третье место на втором этапе, который пройдет весной, то напрямую выйдет в Первую лигу

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Велес" стал победителем первого этапа Леон - Второй лиги дивизиона А в группе "золото".

В воскресенье "Велес" дома со счетом 1:0 обыграл "Машук-КМВ" из Пятигорска в заключительном, 18-м туре первого этапа. Гол забил Захар Тарасенко (16-я минута). На 87-й минуте были удалены игроки обеих команд: Михаил Рыбалко - у "Велеса", Олег Суворов - у "Машука-КМВ".

По итогам первого этапа "Велес" стал первым с 33 очками. В случае, если команда займет первое, второе или третье место на втором этапе, который пройдет весной, то напрямую выйдет в Лигу Пари (Первую лигу). В случае, если "Велес" займет места с четвертое по шестое, то сыграет в стыковых матчах с клубом, ставшим третьим по итогам второго этапа.