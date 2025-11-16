Свищев: доходная часть от продажи пива на аренах может дойти до 5 млрд рублей

За счет этих средств стадионы смогут улучшить свою материальную базу, отметил автор законопроекта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Доходы от продажи пива на стадионах могут дойти до 5 млрд рублей в год, эту сумму можно будет направить на стадионы и детский спорт. Об этом ТАСС заявил автор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Свищев сообщил ТАСС, что законопроект может быть принят с поправками до конца года.

"Доходная часть от продажи пива на стадионах может дойти до 5 млрд в год, - сказал Свищев. - За счет этих средств стадионы смогут улучшить свою материальную базу, также деньги могут пойти на финансирование детско-юношеского спорта. Эти средства в настоящий момент могут стать хорошим подспорьем для поддержки нашего спорта".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект "Трезвая Россия".