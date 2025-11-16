"Автомобилист" со счетом 5:1 обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Дублем в составе екатеринбургской команды отметился Рид Буше

Тренерский штаб и хоккеисты "Автомобилиста" © Петр Ковалев/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:1 обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Юрий Паутов (14-я минута), Рид Буше (15, 30), Максим Денежкин (39) и Стефан Да Коста (48). У проигравших отличился Артемий Низамеев (19).

"Автомобилист" набрал 33 очка после 28 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Трактор" с 31 очком в 28 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Автомобилист" примет нижнекамский "Нефтехимик", "Трактор" дома сыграет с магнитогорским "Металлургом". Обе встречи пройдут 18 ноября.