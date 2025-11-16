Российские борцы завоевали 27 медалей на международном турнире в Якутске

На счету россиян шесть золотых наград

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 15 бронзовых медалей на XVI международных соревнованиях по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР, СССР Дмитрия Коркина.

Золотые медали завоевали россияне Лев Павлов в весовой категории до 57 кг, Олег Фомин (до 74 кг), Дмитрий Куприн (до 79 кг), Ньургун Сергин (до 92 кг), Константин Пшеничников (до 97 кг), Никита Софронов (до 125 кг). Золотая медаль на счету Виктора Рассадина из Таджикистана (до 70 кг), который стал восьмикратным победителем турнира. Кроме того, золотые медали завоевали спортсмены из Японии Такара Суда (до 61 кг) и Рэйдзи Утида (до 65 кг), также золотая медаль на счету спортсмена из Азербайджана Али Цокаева (до 86 кг).

В этом году турнир собрал более 200 спортсменов из России и 11 зарубежных стран. Соревнования традиционно прошли в Якутске в спорткомплексе "Триумф".

Впервые на турнире выступили юные борцы, в воскресенье состоялись четыре поединка в весовых категориях от 30 до 65 кг. "Если нашим жителям понравилось, мы, конечно же, постараемся, чтобы так [подобные выступления] было всегда, потому что это дает детям возможность почувствовать международный уровень и, конечно же, выступать при большом количестве зрителей. Это как практика для молодых борцов. И, конечно же, им это тоже дает хороший стимул", - рассказал ТАСС министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов.