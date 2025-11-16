Фигурист Кондратюк ожидал, что Семененко победит на этапе Гран-при в Москве

Марк Кондратюк стал победителем соревнований, Евгений Семененко занял второе место

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк ожидал, что первое место на этапе Гран-при России в Москве займет Евгений Семененко, а не он. Об этом Кондратюк рассказал журналистам.

Кондратюк победил на четвертом этапе Гран-при в Москве, набрав 278,65 балла. Ранее спортсмен выиграл стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске.

"Ощущения скорее положительные. Мне показалось, что в плане эмоций это был хороший прокат, в плане элементов - почти. Но это точно было лучше, чем в Магнитогорске, - отметил Кондратюк. - То, что я делал и там, и тут, сегодня было чище. А то, что я не сделал ни там, ни тут, хотя бы вкрутил. Это уже какой-то шаг вперед. Наверное, первый раз мне было легко докатать программу. То есть обычно, когда ты катаешь произвольную, как бы ты к ней ни готовился, это очень тяжело физически. Сегодня поймал себя на ощущении в прокате, что прям живенько еду, это хорошо. Значит, потихонечку программа накатывается, надеюсь, дальше будет еще лучше и легче".

"Стала ли победа неожиданной? Абсолютно неожиданная. Когда я откатал, увидел, что по сумме я уже точно с серебром. В целом, я уже был очень рад, доволен. Женя очень хорошо катался. Я думал, что он выиграет, - признался Кондратюк. - Когда увидел, что он в итоге стал вторым, я, честно говоря, удивился. Вот, может быть, какие-то нюансы нашли, честно, не знаю. Но, повторюсь, мне прокат его понравился, он был хороший, и я думал, что он выиграет".

Кондратюк рассказал об эмоциональной части произвольной программы "Список Шиндлера". "Я всегда стараюсь катать не просто прыжки, за исключением каких-то, может быть, крайних случаев, - поделился спортсмен. - Всегда стараюсь эмоционально отыгрывать и катать, в первую очередь, программу, а не набор элементов, исполненных под музыку. Насчет того, насколько вживаюсь, я думаю, что все-таки это уже судить не мне, а судьям, зрителям. Наши программы [с Юлией Липницкой] очень разные и в плане лирического героя, и визуальной составляющей. Программа Юли - одна из моих любимых программ в женском катании точно, одна из, допустим, трех программ, которые я могу посмотреть просто, когда мне хочется насладиться фигурным катанием как искусством. Она создает эту атмосферу тяжести. Вдохновлялся? Смотря что считать вдохновением, какие-то движения и заходы не брал. Но, может быть, какое-то настроение, взгляды, чувства - да, наверное".

"В конце ноября я выступаю на шоу в Китае. Еду в Пекин на несколько дней. Так что сейчас чуть-чуть, наверное, поспокойнее. Откатаю шоу и дальше буду опять готовиться к чемпионату России. Мне еще номер нужно поставить, есть чем заняться. Мне нужно старую программу вспомнить и четверной тулуп", - заключил Кондратюк.