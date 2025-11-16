Семененко рассказал о первом опыте сотрудничества с командой Тутберидзе

Фигурист ставил произвольную программу с помощью Даниила Глейхенгауза

Евгений Семененко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко доволен новым опытом сотрудничества с командой Этери Тутберидзе, фигурист ставил произвольную программу с помощью Даниила Глейхенгауза. Об этом он рассказал журналистам после выступления на московском четвертом этапе российской серии Гран-при, где занял второе место.

"В конце прошлого сезона, в какой-то из дней, Алексей Николаевич [Мишин] скидывает один трек. Говорит, послушай, мне кажется, тебе это подойдет. Я перехожу по ссылке, и там саундтрек к "Гладиатору". Я подумал, что мне действительно подойдет. И потом уже, когда задумывались о непосредственной постановке, нашли интересным сотрудничество с группой Этери Георгиевны, непосредственно с Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом]", - рассказал Семененко.

"Приезжаю к ним на шоу, встречаюсь с Даниилом Марковичем, и он мне говорит - есть несколько вариантов для произвольной программы, но один он настоятельно рекомендует. И именно этот один трек оказался тем, что мне скидывал Алексей Николаевич. Я подумал, ну два таких человека не могут ошибаться", - добавил фигурист.

Семененко отметил, что Глейхенгауз старается отображать в своих постановках фильмы, если программы ставятся под саундтреки к ним: "Первое сотрудничество с Глейхенгаузом очень понравилось. Постановка прошла в позитивной атмосфере и достаточно интересно. Лично я подметил, что Даниил Маркович очень хорошо вникает в тему постановки, и постоянно можно заметить в его постановках отсылки к фильмам. Это говорит о том, что к работе он подходит максимально целенаправленно".

"Знаю, что Алексей Ягудин тоже катал "Гладиатора". Я смотрел его выступление - очень понравилось. В то время еще было меньше технических тонкостей - дорожек, вращений, но зато тогда можно было разгуляться в плане постановки. Это по крайней мере служит примером, как должен выглядеть "Гладиатор" - этим стоит и нужно вдохновляться", - считает фигурист.