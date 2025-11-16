Нападающий "Питтсбурга" Малкин забил во втором матче НХЛ в Стокгольме подряд

Россиянин занимает 40-е место в списке лучших игроков по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Justin Berl/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нэшвиллом". Встреча прошла в Стокгольме.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Паркер Уотерспун (3-я минута), Малкин (9), Сидни Кросби (11) и Блэйк Лизотт (58).

Малкин забил во втором матче НХЛ в Стокгольме подряд. Первая встреча завершилась победой "Нэшвилла" (2:1 в овертайме). На его счету 23 очка (5 шайб + 18 результативных передач) в 19 матчах. Хоккеист занимает 40-е место в списке лучших игроков по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 519 голов.

"Питтсбург" располагается на третьей строчке Столичного дивизиона, набрав 24 очка после 19 встреч. "Нэшвилл" занимает шестое место Центрального дивизиона. В активе команды 16 очков в 20 матчах.

В следующем матче "Питтсбург" примет "Миннесоту" 22 ноября. "Нэшвилл" на выезде сыграет с "Колорадо" 23 ноября.