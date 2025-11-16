Финал Итогового турнира ATP приостановили из-за плохого состояния болельщика

В финал турнира вышли Карлос Алькарас и Янник Синнер

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Финальный матч Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом прервали из-за плохого самочувствия болельщика. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщает журналист Жозе Моргадо.

Встреча была приостановлена при счете 2:1 в первом сете в пользу Алькараса. В четвертом гейме на подаче Синнера счет был 40:40.

Алькарасу 22 года, он является первой ракеткой мира. На счету испанца 24 титула ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2022, 2025).

Синнеру 24 года, он располагается на 2-й строчке мирового рейтинга. На его счету 23 титула под эгидой ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.

В Итоговом турнире ATP ежегодно принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований, его место занял итальянец Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены. Действующим победителем соревнований является Синнер.