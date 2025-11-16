Российские гимнастки выиграли 4 золотые медали на международном турнире FIG

В турнире среди взрослых победительницей в упражнении с лентой стала Арина Ткачук, у юниорок первое место в личном многоборье и упражнениях с булавами и лентой заняла София Ланцова

Редакция сайта ТАСС

Арина Ткачук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянки выиграли четыре золотые медали на международном турнире Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Тбилиси.

В турнире среди взрослых победительницей в упражнении с лентой стала Арина Ткачук. В соревнованиях юниорок первое место в личном многоборье и упражнениях с булавами и лентой заняла София Ланцова, которая также стала второй в упражнениях с мячом. Третье место во взрослом турнире в упражнениях с булавами заняла Александра Борисова, которая также выиграла бронзу в многоборье.

Соревнования проходили с 14 по 16 ноября в Тбилиси. Российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.