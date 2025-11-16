Синнер победил Алькараса и второй раз подряд выиграл Итоговый турнир ATP

Итальянец переиграл испанца в двух сетах

Редакция сайта ТАСС

Янник Синнер © AP Photo/ Antonio Calanni

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования прошли в Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Синнера. Итальянец выиграл турнир второй раз подряд, в прошлом году в решающем матче он победил американца Тейлора Фритца (6:4, 6:4). Алькарас впервые дошел до финала Итогового турнира ATP.

Синнеру 24 года, он располагается на второй строчке мирового рейтинга. На его счету стало 24 титула под эгидой ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.

Алькарасу 22 года, он является первой ракеткой мира. На счету испанца 24 титула ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2022, 2025).

В Итоговом турнире ATP ежегодно принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований, его место занял итальянец Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступили российские спортсмены.

Джокович выигрывал Итоговый турнир ATP семь раз и является рекордсменом по этому показателю. Из россиян титул завоевывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).