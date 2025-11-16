В ралли "Баха Астрахань - 2025" победили 13 гонщиков

Среди них были экипажи из Кургана, Москвы, Астрахани, Калуги и Санкт-Петербурга

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Тринадцать гонщиков стали победителями в соревнованиях "Баха Астрахань - 2025", объединивших седьмой этап Кубка России по ралли-рейдам, Всероссийское моторалли и региональный Кубок губернатора в Астрахани, сообщил ТАСС пресс-секретарь гонки Александр Смольков.

"Завершился этап "Баха Астрахань - 2025", включавший седьмой этап Кубка России по ралли-рейдам, Всероссийское моторалли и региональный Кубок губернатора. Победители в различных категориях, 13 пилотов и штурманов, получили призы и награды, среди них были экипажи из Кургана, Москвы, Астрахани, Калуги и Санкт-Петербурга, а также команда "Граф спорт", - сказал Смольков.

В астраханском этапе Кубка России в зачете №2 победил объединенный межрегиональный экипаж Алексея Шмотьева и Ивана Безденежных, представляющих Курган и Набережные Челны. Смольков отметил, что победа в астраханском этапе не гарантирует завоевание всероссийского кубка, поскольку будут суммировать очки по всему сезону. В категории в зачете "рейд-спорт" победили Андрей Сушенцов и Александр Щанов, представляющие Москву. В зачете "национальный" (на отечественных автомобилях) победил экипаж Александра Шатохина и Кирилла Гуляева. Гонщики представляют города Ливны и Щегры. Также был определен победитель в командном зачете: команда "Граф спорт".

В Кубке губернатора в зачете "абсолютный" победили Дейкин Максим и Изотов Кирилл, оба из Калуги. В зачете "ралли 3-й категории гр. SSV" (мотовездеходы) победил экипаж Алексея Гребенюка, Олега Заикина, представляющих Московскую область. В ралли третьей категории "внедорожники" победил астраханский экипаж - Сергей Каширский, Василий Глухов. Во всероссийском соревновании по моторалли победил Антон Рене из Санкт-Петербурга.

Пресс-секретарь гонки отметил, что трасса состояла из скоростных участков и "доездки", общая протяженность - порядка 550 км. Спецучастки составляли суммарно около 320 км. Стартовали (без учета Кубка губернатора) 22 экипажа, до финиша доехали 16. "Не выдержали они наши степи и пески по разным причинам, но все живы-здоровы, слава Богу, никого в степи мы не оставили, все благополучно добрались до бивака и уже отправились домой", - добавил Смольков. Всего на старт гонки во всех категориях отправилось 29 экипажей.

Суммарный подсчет очков итогов Кубка России у пилотов и штурманов уже начался по всем дисциплинам автомобильного спорта, по словам Смолькова, вручение состоится в декабре в Москве.

Астраханская область проводит подобные соревнования разных уровней не в первый раз. Ралли-рейд "Золото Кагана" проходит там с 2011 года. Соревнования не состоялись только один раз по техническим причинам - в 2017 году. В 2022 году ралли-рейд впервые прошел совместно с российским этапом международного ралли "Шелковый путь".