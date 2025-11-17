Впервые сыгравшего "на ноль" в НХЛ Мурашова признали третьей звездой дня

Голкипер "Питтсбурга" отразил 21 бросок в матче с "Нэшвиллом"

Голкипер "Питтсбурга" Сергей Мурашов © AP Photo/ Gene J. Puskar

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Мурашов отразил 21 бросок в матче регулярного чемпионата против "Нэшвилла" (4:0), который прошел в Стокгольме. Для россиянина это вторая игра в НХЛ и первая, в которой он сыграл "на ноль".

Первой звездой признали американского защитника "Ванкувера" Куинна Хьюза, сделавшего четыре результативные передачи в выездном матче против "Тампы" (6:2).

Второй звездой стал шведский нападающий "Детройта" Лукас Рэймонд, отметившийся голом и результативным пасом в гостевой встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1).