Впервые сыгравшего "на ноль" в НХЛ Мурашова признали третьей звездой дня
Редакция сайта ТАСС
06:59
ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Мурашов отразил 21 бросок в матче регулярного чемпионата против "Нэшвилла" (4:0), который прошел в Стокгольме. Для россиянина это вторая игра в НХЛ и первая, в которой он сыграл "на ноль".
Первой звездой признали американского защитника "Ванкувера" Куинна Хьюза, сделавшего четыре результативные передачи в выездном матче против "Тампы" (6:2).
Второй звездой стал шведский нападающий "Детройта" Лукас Рэймонд, отметившийся голом и результативным пасом в гостевой встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1).