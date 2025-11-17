Даниил Медведев сыграет на теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 29-30 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев сыграет на теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры", который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Медведев сыграет за команду "Сфинксов", в которой также выступят представительница Казахстана Юлия Путинцева, россияне Карен Хачанов и Вероника Кудерметова. Капитаном будет француз Мансур Бахрами.

В команде "Львов" сыграют представитель Казахстана Александр Бублик, россиянки Диана Шнайдер и Анастасия Потапова. Ожидается еще один участник. Капитаном будет серб Янко Типсаревич.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Всего в его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.

Соревнования пройдут с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге.