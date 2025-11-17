Московский клуб КХЛ "Динамо" объявил об уходе тренера Кудашова

Исполняющим обязанности назначен Вячеслав Козлов

Алексей Кудашов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Алексей Кудашов покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо", исполняющим обязанности наставника команды назначен Вячеслав Козлов. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Соглашение со специалистом расторгнуто по инициативе клуба. По информации "Спорт-Экспресса", после отставки Кудашова в тренерском штабе "Динамо" ожидаются изменения - Сергей Зубов может сменить Андрея Скопинцева, который отвечает за работу с защитниками.

Кудашову 54 года, специалист возглавлял "Динамо" с 2021 года. Под его руководством динамовцы в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф. На посту главного тренера "Динамо" Кудашов провел 321 матч и занимает третье место по этому показателю. Выше располагаются Владимир Крикунов (413) и Аркадий Чернышев (838). В качестве игрока Кудашов стал чемпионом России (2000) и обладателем Кубка Гагарина (2012) в составе "Динамо".

Ранее Кудашов работал главным тренером подмосковного "Атланта", ярославского "Локомотива", петербургского СКА и сборной России. В 2022 году он был помощником Алексея Жамнова на Олимпиаде, где российская команда завоевала серебряные медали.

Козлову 53 года, он входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай"). В качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призером чемпионата мира 1991 года.

"Динамо" с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 15 ноября бело-голубые на выезде обыграли новосибирскую "Сибирь" (3:2). В следующем матче "Динамо" 18 ноября примет московский "Спартак".