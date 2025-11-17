Рыжков: ЧМ в Испании доказал огромный потенциал российских прыжков на батуте

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Высокие результаты, достигнутые россиянами на молодежном и юниорском чемпионате мира в Испании, стали ярким свидетельством огромного потенциала отечественных прыжков на батуте. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

Первенство мира проходило с 13 по 16 ноября в испанской Памплоне. Российские спортсмены, выступавшие на этом турнире в нейтральном статусе, завоевали 14 медалей, из которых семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые.

"Соревнования были крайне тяжелыми, самыми сложными в моей карьере, так как мы провели их в усеченном составе как среди спортсменов, так и среди тренеров, - рассказал Рыжков. - Но даже несмотря на эти обстоятельства, мы смогли после столь долгой изоляции занять первое общекомандное место, что говорит о мощнейшем потенциале российской сборной. Мы стали призерами во всех возрастных категориях, в которых выступали. Все работали на пределе эмоциональных возможностей, теперь планируем восстановительный сбор в Сочи, после чего начнем готовиться к следующему сезону".

В состав российской команды входили 23 спортсмена, которые соревновались в четырех возрастных категориях и четырех дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, акробатическая дорожка (АКД) и двойной минитрамп (ДМТ).

Обладателями золотых медалей стали Марика Викторова (АКД, спортсмены в возрасте от 11 до 12 лет), Артем Миронов (индивидуальные прыжки, 11-12 лет), Глафира Зайко (индивидуальные прыжки, 13-14 лет), Миронов и Тимур Кива (синхронные прыжки, 11-12 лет), Диана Стрельникова (индивидуальные прыжки, 17-21 лет), Евгения Захарова (ДМТ, 15-16 лет) и Михаил Андрейко (ДМТ, 13-14 лет).

Серебряными призерами стали Кива (индивидуальные прыжки, 11-12 лет), Артем Чертилин (ДМТ, 11-12 лет) и Варвара Дорохова (АКД, 15-16 лет), с бронзовыми наградами вернутся домой Максим Диденко и Ильдан Махиянов (синхронные прыжки, 17-21 лет), Дарья Тихонова (ДМТ, 17-21 лет) и Елизавета Николаева (индивидуальные прыжки,15-16 лет). Махиянов также занял третье место в индивидуальных прыжках (17-21 лет).