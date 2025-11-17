Дивеев считает, что Обляков сыграет в дерби со "Спартаком"
ТАСС, 17 ноября. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков сможет залечить травму и сыграть в дерби со столичным "Спартаком". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник армейцев Игорь Дивеев.
Обляков был заменен на 25-й минуте матча между командами России и Чили (0:2) из-за повреждения. В 16-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА встретится со "Спартаком" 22 ноября, начало - 16:45 мск.
"Все нормально у него будет. Пройдет", - сказал Дивеев.
В 15 матчах нынешнего сезона РПЛ 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.