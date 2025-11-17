ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Велогонщица Бондарева стала чемпионкой Сурдлимпийских игр

Бондарева стала второй россиянкой, завоевавшей золотую медаль Сурдлимпиады, после дзюдоистки Алины Поздеевой
14:48
ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Российская велогонщица Алиса Бондарева стала победительницей шоссейной спринтерской гонки на Сурдлимпийских играх. Соревнования проходят в Токио.

Бондарева стала второй россиянкой, завоевавшей золотую медаль Сурдлимпийских игр. Ранее дзюдоистка Алина Поздеева стала чемпионкой в весовой категории до 48 кг.

Россияне и белорусы принимают участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). В Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Соревнования завершатся 26 ноября.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел. 

