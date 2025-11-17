Карпин заявил, что решил полностью сосредоточиться на работе в сборной России

С лета 2025 года специалист совмещал работу в московском "Динамо" и национальной команде

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского "Динамо", чтобы полностью сосредоточиться на работе в сборной России по футболу. Комментарий Карпина приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

"Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском "Динамо" и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа", - сказал Карпин.

Карпину 56 лет, он является главным тренером сборной России с 2021 года. Специалист возглавил "Динамо" летом 2025 года.

"Динамо" после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения). В первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Динамо" на выезде обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:1.