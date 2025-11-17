Украина требует отстранить женскую сборную РФ от чемпионата мира по шахматам

Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Парменов/ ТАСС

ТАСС, 17 ноября. Федерация шахмат Украины подала протест во время технического совещания на женском командном чемпионате мира по шахматам с требованием исключить сборную России из числа участников соревнований. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил тренер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена Петер Хейне Нильсен.

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета FIDE, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.