"Устал морально и физически". Канадский тренер Гру ушел из "Трактора"

Он возглавлял команду с мая 2024 года

Бенуа Гру

ТАСС, 17 ноября. Канадец Бенуа Гру в понедельник объявил о уходе с поста главного тренера челябинского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Специалист, выводивший этой весной команду в финал Кубка Гагарина, сослался на моральную и физическую усталость.

Отставка Гру не стала за текущий день первой в КХЛ: ранее московское "Динамо", с которым "Трактор" боролся этой весной за выход в финал плей-офф, объявило об уходе Алексея Кудашова с должности главного тренера. В отличие от ситуации в столичном клубе, где об отставке Кудашова было известно с вечера воскресенья, история с уходом Гру для многих стала неожиданностью.

Гру высказался о причинах своего ухода. "В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим - и морально, и физически", - сказал канадский тренер, комментарий которого приводит пресс-служба "Трактора". Специалист также подчеркнул, что челябинский клуб останется для него ярким воспоминанием на всю жизнь.

В ближайшем матче, который состоится 18 ноября, исполняющим обязанности главного тренера команды будет помощник и соотечественник Гру Рафаэль Рише. Матч будет непростым, "Трактор" дома встретится с принципиальным соперником - магнитогорским "Металлургом". В марте Рише уже исполнял обязанности главного тренера в матче с омским "Авангардом", так как Гру пропускал встречу из-за недомогания. Рише в 30-летнем возрасте стал самым молодым исполняющим обязанности главного тренера в истории КХЛ.

Давление и кадровые изменения

Полтора года назад генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков рисковал, пригласив Гру и не став продлевать контракт с Алексеем Заварухиным, с которым челябинцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина. Выбор Волкова оказался верным: при Гру "Трактор" играл в атакующем стиле, это помогло команде и в плей-офф. Благодаря атаке "Трактор" вытаскивал неудачно складывавшиеся матчи, в частности, в серии с владивостокским "Адмиралом". Под руководством Гру отличную игру демонстрировали Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Виталий Кравцов и Максим Шабанов, ставший лучшим снайпером прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

При этом у канадца был непростой характер, который поняли и приняли не все игроки, но все терпели и работали ради трофея. Горький осадок в виде поражения от "Локомотива" в финальной серии (1-4), видимо, сказался на выступлении в сезоне-2025/26.

Еще весной в СМИ появилась информация, что Гру может покинуть команду. Однако канадец вернулся в Россию после отпуска - правда, команда заметно изменилась за время межсезонья. В Северную Америку отправились Кравцов и Шабанов, защитник Артем Блажиевский стал игроком "Авангарда", в минское "Динамо" перешел один из лучших вратарей лиги Зак Фукале, защитник Стивен Кэмфер завершил карьеру. Компенсировать эти потери "Трактору" не удалось.

Уже сейчас очевидно, что голкипер Крис Дригер не стал равноценной заменой Фукале. И если в прошлом году команда резво стартовала и до конца чемпионата находилась среди лидеров Восточной конференции, то в текущем сезоне у "Трактора" сразу появились сложности. За первый месяц чемпионата подопечные Гру потерпели 8 поражений и одержали при этом 5 побед.

Возможно, Гру в один момент понял, что не справляется, а КХЛ по своему уровню в плане давления сложнее, чем заокеанские лиги, где он работал (при этом тренерского опыта в НХЛ не имеет). Но в любом случае тренер наверняка оставил в сердцах челябинских болельщиков добрую память как человек, впервые с 2013 года выведший "Трактор" в финал плей-офф. Команду он оставляет на шестом месте в Восточной конференции с отрицательным балансом побед и поражений в условиях высокой плотности по очкам.