Возвращение фаворитов. Россиянки сыграют на командном ЧМ по шахматам

Сборная России выступит на женском командном чемпионате мира впервые с 2021 года

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. В испанском Линаресе стартует женский командный чемпионат мира по шахматам. Впервые с 2021 года в мировом командном первенстве примет участие сборная России.

Несмотря на четырехлетнее отсутствие на международной арене, российские шахматистки приехали на турнир в статусе рейтинг-фаворитов. Как отмечают в Федерации шахмат России (ФШР), это накладывает отпечаток и добавляет давления на команду. Дополнительное давление создает и Федерация шахмат Украины, которая в день открытия подала протест с требованием исключить сборную России из числа участников соревнований. Впрочем, как признался ТАСС президент ФШР Андрей Филатов, обращать внимания на это не хочется: "Как я могу прокомментировать это? Есть известная поговорка, что караван идет".

В турнире примут участие 12 команд, которые разбиты на две группы. В каждой из них будет сыгран круговой турнир в пять туров. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды. Сборная России оказалась в группе А вместе с командами США, Казахстана, Азербайджана, Испании и Перу. В группу B попали команды Китая, Грузии, Украины, Франции, Узбекистана и Индии.

Сборная России выступит в оптимальном составе. За команду сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря. Старшим тренером женской сборной России и капитаном команды является гроссмейстер Сергей Рублевский. В составе сборной выделяется 16-летняя Шухман, которая в октябре стала самой юной чемпионкой России в истории. "Попадание в основную сборную России для меня значит очень многое. Это большая честь. Я постараюсь не подкачать", - сказала Шухман ТАСС.

"Женская сборная России в последний раз играла на чемпионате мира в 2021 году. И тогда наши девочки выиграли, - сказал ТАСС исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. - В этот раз нам удалось собрать всех сильнейших в команде - отказов не было, все с огромным желанием и благодарностью приняли вызов в сборную. Понятно, что легкой прогулки у нашей сборной не будет - соперницы сильные. Это и Китай, и США, и Казахстан и другие сборные, но все же главный конкурент нашей команды - мы сами. Давно не играли, четыре года - это все же большой перерыв. Но мы отправились на турнир в качестве фаворита - это накладывает отпечаток. Это и давление, и вызов еще один. Но мы ждем повторения успеха 2021 года".

Возмущение Украины и Европы

Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года, россиянки дважды становились победительницами соревнований - в 2017 и 2021 годах. В 2023-м команда пропускала соревнования из-за запрета совета Международной шахматной федерации (FIDE) на участие в турнирах под эгидой организации.

Бан был снят в июле этого года, причем FIDE обосновала этот шаг опытом федераций гимнастики, плавания и фехтования. "В соответствии с политикой FIDE, направленной на соблюдение рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), и практикой ряда международных спортивных федераций, таких как Международная федерация плавания, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, совет FIDE одобрил участие команды спортсменок РФ в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК", - сообщили в пресс-службе FIDE.

Если украинская сторона высказала свое негодование относительно участия российской команды в турнире в день открытия, то Европейский шахматный союз (ECU) выступил против решения FIDE в день объявления решения о допуске россиянок на командный чемпионат мира. "ECU сохраняет свою твердую позицию: санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер", - говорится в сообщении пресс-службы ECU.

В ФШР что тогда, что сейчас на все нападки по поводу участия сборной реагируют спокойно. Ткачев называет это ожидаемой реакцией недругов: "Все это только подтверждает правильность нашего перехода в Азиатскую шахматную федерацию. Там таких вопросов не возникает, и принцип спорта вне политики соблюдается. В отличие от европейских коллег. Уверен, что это мнение меньшинства - конкретно европейских функционеров, а не спортсменов, которые на турнирах в личном зачете спокойно играют с россиянами". Филатов же подчеркивает, что FIDE должна вслед за женской вернуть и мужскую сборную России к международным турнирам. На предстоящем турнире россиянки выступят под флагом FIDE.

Матчи группового этапа турнира состоятся 18-20 ноября. Плей-офф пройдет с 21 по 23 ноября.