Овечкин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд

В этом сезоне капитан "Вашингтона" в 19 играх набрал 15 очков

Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Лос-Анджелесом".

Российский нападающий отличился на 22-й минуте. После его шайбы счет стал 2:0 в пользу "Вашингтона".

Овечкин забросил 903-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин является рекордсменом по этому показателю. В текущем сезоне капитан "Вашингтона" в 19 играх набрал 15 (6 голов + 9 голевых передач) очков.

Впервые в текущем регулярном чемпионате Овечкин отличился в двух матчах подряд. В прошлой встрече он поразил ворота "Нью-Джерси".